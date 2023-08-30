بشري تكشف سر غياب ياسمين عبدالعزيز عن فيلم أولاد حريم كريم|ما السبب

كشفت الفنانة بشرى من خلال تصريحات لها، على هامش حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "أولاد حريم كريم"، عن السبب الحقيقي وراء عدم تعاون الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضمن أحداث الفيلم، السيناريو مكنش فيه الشخصيات اللي كانت موجودة في الجزء الأول.

بشرى

بشري توضح سبب غياب ياسمين عبدالعزيز عن فيلم أولاد حريم كريم

أوضحت بشرى من خلال تصريحات لها، قائلة: "الحقيقة أنا معرفش السبب بالظبط لكن الفيلم من أول ما بدأت المؤلفة زينب عزيز تكتبه ومكنش فيه شخصية ياسمين اللي كانت في الجزء الأول، ومش هي بس، لكن في شخصيات مكنتش موجودة في التكوين الدرامي للحدوتة الجديدة، وأنا لما وصلني السيناريو مكنش فيه الشخصيات اللي كانت موجودة في الجزء الأول واختفت في الجزء الثاني".

بشرى

بشري توجه رسالة للراحل طلعت زكريا "مفتقدينك ومش ناسيينك"

وجهت بشرى رسالة إلى الفنان الراحل طلعت زكريا، بطل الجزء الأول، معلقه: "وحشتنا يا أستاذ طلعت وبنهديلك الفيلم ومفتقدينك ومش ناسيينك وهتفضل دايمًا ذكرى جميلة جوانا".

بشرى

فيلم أولاد حريم كريم

من ناحية اخري، أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "أولاد حريم كريم" بحضور عدد كبير من أبطال العمل، وفي لفتة جميلة حضر الفنان إدوارد بطل الجزء الأول والذي غاب عن الجزء الثاني لتقديم التهنئة لزملائه.

بشرى

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

"أولاد حريم كريم" من بطولة مصطفى قمر، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داوود، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

بشرى