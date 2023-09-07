التوزيع النقدي لشركة إيسترن كومباني تمثل نسبة قياسية

قالت إدارة البحوث بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، إن نسبة التوزيع النقدي المقترح لشركة الشرقية - إيسترن كومباني عن العام المالي الماضي بقيمة 3.75 جنيه، تمثل نسبة توزيع قياسية تبلغ 109% من صافي الربح.

أوضحت الشركة أن قيمة التوزيع المقترحة للعام المالي الماضي تعد أعلى بمقدار 2.34 مرة من توزيع السنة المالية السابقة لها والبالغ 1.60 جنيه بنسبة توزيع تبلغ 89% تقريبًا من صافي الربح.

وأضافت أن التوزيع النقدي المقترح للعام المالي 2022- 2023 يقدم عائدًا بعد خصم الضريبة بنسبة 16% تقريبًا على سعر إغلاق يوم الاثنين البالغ 21.7 جنيهًا مصريًا للسهم.

وأشارت إلى أن النشاط التشغيلي لشركة الشرقية للدخان جاء أقل من المتوقع، ومع ذلك فاق صافي الربح للشركة للعام المالي الماضي توقعات إدارة البحوث بنسبة 31%.

وأرجعت إدارة البحوث ذلك إلى أسباب غير تشغيلية أو زيادة في حصة الشرقية من أرباح شركة المتحدة للتبغ أعلى من المتوقع.

كما لفتت إلى إن الإيرادات انخفضت بنسبة 23% تقريبًا على أساس سنوي إلى 3.35 مليار جنيه، وجاءت أقل بنسبة 34% تقريبًا من تقديرات إدارة البحوث بسبب حجم مبيعات أقل من المتوقع متأثرة بانخفاض واردات التبغ الخام نتيجة لنقص العملات الأجنبية.

وتابعت " في حين أن سعر تسليم المصنع جاء متماشيًا مع تقديراتنا ويعكس ارتفاع أسعار البيع في شهري مارس وسبتمبر. انخفض هامش مجمل الربح بمقدار 8 نقاط مئوية على أساس سنوي إلى 41.5% بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام".