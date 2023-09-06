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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقط من الطابق الثالث.. مصرع تلميذ بالطالبية

بوابة الوفد الإلكترونية

  لقي طفل حتفه إثر سقوطه من الطابق الثالث في الطالبية، حيث اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة، وتم نقل الجثة لثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق. 

 

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  سقط من الطابق الثالث ..مصرع طفل بالطالبية 

 كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد سقوط شخص من عقار في الطالبية، بإجراء التحريات تبين أن طفلًا اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

 تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 مصرع طالب غرقًا في الرياح التوفيقي بطوخ: 

 في واقعة أخرى كما صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثمان الطالب الذي لقي مصرعه غرقًا، بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العبادلة دائرة مركز شرطة طوخ، وذلك أثناء نزوله للاستحمام بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتم نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكذلك سؤال شهود الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 بداية أحداث الواقعة: 

 كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، بالتنسيق مع الأهالي، في انتشال جثة طالب بالصف الأول الإعدادي، لقي مصرعه غرقًا بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العبادلة دائرة مركز شرطة طوخ، وذلك أثناء نزوله للاستحمام بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه، جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكذلك سؤال شهود الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم،  مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العبادلة دائرة المركز.

 على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ونقلها للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء نزول "أحمد ع ع"، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، للاستحمام بمياه الرياح التوفيقي، ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولقي مصرعه غرقًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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