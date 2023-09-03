السيطرة على حريق شقة في الطالبية دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمنشأة القناطر



أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق (مصر - اسكندرية) بالجيزة بدائرة قسم منشاة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبيّن أنّه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شخص مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اصطدمت به من الخلف سيارة ملاكي يقودها سائق وبصحبته 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



مصرع 2 وإصابة 11 في حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة - أسيوط الغربي

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص والأخرى ربع نقل، على طريق القاهرة - أسيوط الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين الى مستشفى طاميه المركزى والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقت شرطة النجدة، بالفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الغربي، ووجود متوفيين وعدد من المصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع كل من أحمد ن أ (42 سنة)، وطفل (8 شهور) مجهول الاسم والعنوان.

و أسفر الحادث عن إصابة كل من مها مصطفى طه إبراهيم (50 سنة)، اشتباه ارتجاج بالمخ، وكسر بالحوض، وكسر بالفقرات، وكسر مفتوح بالساعد الأيمن،من بني سويف ومنصور رجب منصور محمد (34 سنة)، من المنيا، باشتباه كسر في الساق الأيسر، وجروح الذراع الأيمن حوالي 5 سم وكامل أنيس عبد الله أحمد (52 سنة)، من بني سويف، بجرح بالذراع الأيمن حوالي 5 سم وكدمات متفرقة بالجسم وأماني عاطف عباس محمد (27 سنة)، من القاهرة، بجروح بالظهر، واشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكريم عاطف عباس أحمد (34 سنة)-من بني سويف، باشتباه خلع بالكتف الأيسر وجرح بالساعد الأيمن وصفاء عبد العال محمد عبد العال (27 سنة) من بني سويف باشتباه خلع بالكتف الأيسر وأحمد كريم عاطف عباس (8 سنوات) من بني سويف بجرح بالساعد الأيمن حوالي 5 سم ومكة كريم عاطف عباس (3 سنوات) من بني سويف وكدمات بالجسم. ومجهول الاسم والعنوان أنثى (36 سنة) تقريبًا، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، واشتباه ارتجاج بالمخ، وسحجات وكدمات بالجسم وتهاني عبد الحميد محمد (49 سنة) من بني سويف، بجروح وسحجات وكدمات بالجسم ومجهول الاسم والعنوان ذكر (38 سنة) باشتباه نزيف بالمخ، ونزيف داخلي بالبطن وجروح وسحجات وكدمات بالجسم.

وتم نقل جثتي المتوفين إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.كما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

عامل يلقي بنفسه من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته بالمطرية



قررت نيابة المطرية، استدعاء شهود العيان بواقعة إقدام عامل على التخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة المطرية، وذلك لكشف ملابسات الحادث.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل يرتدي كامل ملابسه مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وكشف التحريات على أن المتوفى تشاجر مع زوجته وألقى بنفسه من الطابق الرابع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفى لمعرفة ملابسات الحادث.

ربط شاب في عمود إنارة في الوايلي

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة قيام طالبين بتقييد شاب بعمود إنارة وتصويره ونشر فيديو على التيك توك.

تلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إحدى السيدات وبصحبتها نجلها "طالب" - مقيمين بدائرة القسم، بتضررها من (طالبين- مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الإجتماعي "تيك توك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل اقتحام منزل مواطن وتعدى ضباط إطسا على نجله بالفيوم

كما كشفت الأجهزة المعنية ملابسات تداول تعليق على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ادعى خلاله صاحب الحساب قيام بعض العاملين بمركز شرطة إطسا بالفيوم باقتحام منزله وإلقاء القبض عليه لإجراء معارضة على حكم قضائي صادر ضده، وكذا سوء معاملته داخل المركز، وتعديهم على نجله بالضرب أثناء حضوره لزيارته.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6/ 8 / 2023 أمكن ضبط (صاحب الحساب، والمحكوم عليه فى 5 قضايا "ضرب - استيلاء" بالحبس 4 سنوات و6 أشهر) تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده.

كما تبين عدم حضور أحد لزيارة الشاكي خلال فترة حجزه بالمركز.. وأن ما تم اتخاذه من إجراءات حياله جاء في الإطار القانوني.