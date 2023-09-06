"الوفد" تكشف الخسائر البشرية والمادية في انهيار عقار حدائق القبة "فيديو"

قال أحمد بعزق، الصحفي بجريدة وبوابة الوفد، إن حادث انهيار عقار حدائق القبة، وقع الساعة الخامسة فجرًا، وأسفر عن مصرع صاحب العقار، وزوجته وابنه، وإصابة 6 أشخاص آخرين بينهم أفراد أسرته.





وأوضح بعزق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، المشهد كان مأساوي لأقصى درجة، ومشاهد الخوف والقلق تعلو وجوه شهود العيان والجيران، مشيرًا إلى أن العقار مكون من 4 طوابق، بالإضافة إلى الطابق الأرضي.

وبالنسبة للضحايا والمصابين كشف بعزق أن جميع أفراد الأسرة وقوعوا بين قتيل وجريح، على رأسهم صاحب العقار، ويدعى الحج زين، وابنه محمود، يعمل طبيب تجميل، ولحقت بهما زوجته، بعدما انتشلتها قوات الحماية خلال الساعات الأولى من انهيار العقار، وأما عن المصابين فأصيب الابن الأكبر لصاحب العقار وابنتيه شيماء وآية، وأصيب 3 آخرين من الجيران بينهم طفلة، ليصل إجمالي الضحايا والمصابين لـ 9 أشخاص.

أحمد بعزق يكشف الخسائر البشرية والمادية في انهيار عقار حدائق القبة

تحطم 4 سيارات ملاكي في انهيار عقار حدائق القبة:

وأكمل أحمد بعزق حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى أن انهيار العقار أضر بعدد من المنازل المجاورة، وحسب شهود العيان أسفر الحادث عن تحطم 4 سيارات ملاكي كانت موجودة أسفل العقار، واحدة منهم كانت ملك صاحب الحج زين.

تحطم 4 سيارات ملاكي في انهيار عقار حدائق القبة

تحطم 4 سيارات ملاكي في انهيار عقار حدائق القبة

تحطم 4 سيارات ملاكي في انهيار عقار حدائق القبة

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار حدائق القبة:

كلف المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم 3 شارع "بواقين عوض" التابع لحي حدائق القبة، والذي انهار بأكمله صباح اليوم مخلفًا عددًا من الوفيات والمصابين من جراء الانهيار حيث ترأَسَ المستشار حسام الطحاوي - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من منى رشيد رئيس النيابة، ونجلاء عزمي- وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال وإجراء معاينةً لموقع العقار

انهيار عقار حدائق القبة

انهيار عقار حدائق القبة

وتبين من المعاينة: أن العقار مكون من دورٍ أرضي وأربعة أدوار متكررة، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ٦ / ٩ / ٢٠٢٣، انهار بالكامل، مما أسفر عن عدة وفيات وإصابات بين المواطنين، فضلًا عن تسبب الانهيار في سقوط شرفتين بالعقار المجاور له؛ نتج عنها إصابة اثنين آخرين.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة التحقيق، حيث قررت السيدة منى رشيد، رئيس النيابة، تشكيل لجنة من مهندسي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على أسباب انهيار العقار، مع استدعاء كل من مدير التنظيم ومدير الإسكان بحي حدائق القبة لسماع أقوالهما والاطلاع على ملف العقار بالحي، وجارٍ استكمال التحقيقات.