مفاجأة.. عقار حدائق القبة المنهار صدر له قرار مسبق بالإزالة

أمرت النيابة العامة بحدائق القبة، بندب لجنة هندسية من الحي لمعرفة أسباب انهيار عقار حدائق القبة اليوم الأربعاء، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

انتشلت فرق الإنقاذ البري التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة الجثة الرابعة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار لتصل الحصيلة النهائية إلى 4 جثث و5 مصابين.

دلت التحريات المبدئية بسؤال شهود العيان وأهالي المنطقة على أن العقار بني قديمًا وصدر له أكثر من قرار إزالة، ولكن السكان أصروا علي ترميمه.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصًا على سلامة المواطنين.