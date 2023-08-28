النيران تلتهم تاكسي في حدائق القبة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.. صور

اشتعلت النيران في تاكسي بمنطقة حدائق القبة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها القاهرة والمحافظات اليوم.

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وحاولت الحماية المدنية إطفاء التاكسي ولكن النيران حولته إلى هيكل حديدي.

وكانت درجات الحرارة قد سجلت اليوم الإثنين، على القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

وفي مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة.