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الإثنين 28 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

النيران تلتهم تاكسي في حدائق القبة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.. صور

اشتعال النيران في
اشتعال النيران في تاكسي

 اشتعلت النيران في تاكسي بمنطقة حدائق القبة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها القاهرة والمحافظات اليوم.

 

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 وحاولت الحماية المدنية إطفاء التاكسي ولكن النيران حولته إلى هيكل حديدي.

 وكانت درجات الحرارة قد سجلت اليوم الإثنين، على القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

 وفي مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة.

 

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