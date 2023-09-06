رونالدو عن ميسي: غيرنا كرة القدم معًا والمنافسة بيننا إنتهت

أبدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إحترامه الشديد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعن المنافسة الطويلة التي قضاها اللاعبين في المستطيل الأخضر والتي دامت لـ15 لاعبًا.

وتحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، عن المنافسة الشديدة بينهما خلال فترة لعب الثنائي في الدوري الإسباني.

وقال رونالدو خلال تواجده في معسكر منتخب البرتغال: "إذا كنت تحب رونالدو فلا داعي لأن تكره ميسي".

وأضاف: "لقد غير الاثنان تاريخ كرة القدم، فلا داعي للكراهية".

وتابع: انتهى التنافس.. لقد شاركنا الملعب لمدة 15 سنة والثنائي يقوم بعمل جيد في السعودية وأمريكا".

وعن علاقته بميسي أجاب رونالدو: "لا أقول إننا أصدقاء، لكننا نحترم بعضنا".

وكان رونالدو متألقًا بقميص ريال مدريد قبل رحيله إلى السعودية، وتوج مع الفريق الملكي بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 بطولات كأس العالم للأندية ومثلها لكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني (2)، كأس الملك (2)، وكأس السوبر الإسباني (2)، يُضاف إلى ذلك فوزه بجائزة الكرة الذهبية (4 مرات)

فيما فاز ميسي مع برشلونة، قبل الذهاب إلى إنتر ميامي الأمريكي، بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 بطولات كأس العالم للأندية ومثلها لكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني (10)، كأس الملك (10)، وكأس السوبر الإسباني (8). يُضاف إلى ذلك فوزه بجائزة الكرة الذهبية (7 مرات).