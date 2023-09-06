طارق الشناوي يصعق نجوم الفن: لائحة الأجور مفبركة وغير معتمدة

أعرب الناقد القدير طارق الشناوى خلال تصريحاته حول لائحة الأجور المزعومة التى تداولها عدد كبير من صناع الدراما ولاقت ردود فعل غاضبة من قبل الكثير من الشعب المختلفة، مشيرا "اللائحة مفبركة وواضح أنها غير معتمدة".

طارق الشناوى

أسباب رفض نجوم الفن فكرة التصنيف

أشار طارق الشناوى في حديثه، عن أسباب رفض العديد من العاملين فى الصناعة لفكرة التصنيف بالرغم من أن الفن طول عمره مصنف، بل الحياة بشكل عام مصنفة.

طارق الشناوى

طارق الشناوي: لتصنيف فكرة مشروعة موجودة فى الفن من زمان

أوضح طارق الشناوي قائلا: "التصنيف فكرة مشروعة موجودة فى الفن من زمان، فهل كانت فاتن حمامة تتقاضى فى الخمسينيات نفس أجر زهرة العلا بالتأكيد لا، كذلك كانت فاتن تتقاضى 5 آلاف بينما شادية 4 آلاف، وكذلك إذا قارنَّا بين أجر رشدى أباظة وعمر الحريرى، فالأول يتفوق على الثانى بكل تأكيد".

طارق الشناوى

تابع طارق الشناوي: "يبدو أن الخلاف كان بسبب أن القائمة المزعومة جاءت بالأسماء، لكن لو حذفنا الأسماء وقلنا ده بيحصل، الإجابة نعم بيحصل ، بس ممكن نختلف في الأسماء".

طارق الشناوى

أكمل طارق الشناوى حديثه عن تجربته مع قوائم نجوم الزمن الجميل، قائلا: "أنا شفت القوائم دى بعينى فكان الأعلى أجرا "عبد الوهاب- الموجى- بليغ- السنباطي" فتلك القوائم موجودة ومنطقية، ربما الإعلان عنها سبب حساسية بين العاملين فى الصناعة".