"تكنولوجيا الأغذية" ينظم برنامجًا تدريبيًا عن المحاصيل الحقلية وتحقيق التنمية المستدامة

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برعاية المنظمة العربية للتنمية الزراعية برنامج تدريبى بعنوان "المحاصيل الحقلية ومنتجاتها الثانوية مستقبل مصر لتحقيق تنمية مستدامة" لعدد من العاملين بمركز البحوث الزراعية بالقاعة الرئيسية بالمعهد.

توفر الحبوب



أشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن المحاصيل الحقلية ( الحبوب والبقوليات) غذاء رئيسي لكثير من سكان دول العالم حيث توفر الحبوب حوالي ثلثي كمية الطاقة والبروتين في العالم خاصة في الدول النامية ، فهى تدخل في العديد من الصناعات الغذائية مثل المخبوزات والمعجنات والمكرونة ورقائق الافطار و صناعة النشا و غيرها من الصناعات الأخرى كما تجدر الإشارة الى أن البقوليات تعتبر ثالث اكبر عائلة نباتية ومن أشهر أنواعها فول الصويا، الفول البلدى، البسلة، الحمص، اللوبيا، الترمس، الفول السوداني، وغيرها، حيث تساهم البقوليات في تحقيق الأمن الغذائي فهي غنية بالعناصر الغذائية وتعد مصدراً للبروتين (خاصة في المناطق التي يتعذر فيها الحصول على اللحوم ومنتجات الألبان)، ومنخفضة فى الدهون وغنية بالألياف القابلة للذوبان والتي يمكن أن تخفض من مستوى الكولسترول الضار فى الدم وتساعد على ضبط مستوى السكر في الدم وتساعد على مكافحة االسمنة. يهدف البرنامج التدريبي إلى تعليم المتدربين المهارات اللازمة فى مجال تكنولوجيا المحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير والتطورات الحديثة فى تكنولوجيا الأرز، و الصناعات القائمة على محصول الذرة والأهمية الغذائية والتكنولوجية للمحاصيل الغير تقليدية ودورها فى تحقيق الأمن الغذائي والاستخدامات غير التقليدية للبقوليات فى الأغذية لسد الفجوة الغذائية.

"تكنولوجيا الأغذية" ينظم برنامج تدريبي عن المحاصيل الحقلية و تحقيق التنمية المستدامة

"تكنولوجيا الأغذية" ينظم برنامج تدريبي عن المحاصيل الحقلية و تحقيق التنمية المستدامة



من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف الى رفع وعى المتدربين بأهمية التصنيع الغذائى و دوره فى تحقيق الأمن الغذائى و كذلك تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة لتحقيق تنمية مستدامة بالإضافة الى اكساب المتدربين المهارات و الخبرات اللازمة لتنمية قدراتهم ورفع كفائتهم فى مجال تكنولوجيا المحاصيل الحقلية حيث يتضمن البرنامج أيضا التعرف على محاصيل السكر الاستراتيجية ومنتجاتها وكذلك بدائل السكر الطبيعية والصناعية واستخدامها فى مجال التصنيع الغذائى - تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية باستخدام تكنولوجيات ما بعد الحصاد - توجيه وجهة التصنيع الزراعي إلى المنتجات الثانوية كمصدر متميز لاستدامة الأمن الغذائي وذلك لزيادة الوعي بمدى أهمية المنتجات الثانوية للمحاصيل التقليدية (القمح – الشعير – الأرز – الذرة – البقوليات .... وغيرها) والمحاصيل الغير تقليدية (الكينوا – الكسافا – الكينوا – الدخن .... وغيرها) وتعظيم الاستفادة منها من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات الثانوية - أستخدام المحاصيل الغير تقليدية كبدائل للمحاصيل الاسترتيجية وإعادة تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الزراعي من أجل حماية البيئة من العديد من الأضرار الناتجة عن الطرق الغير سليمة المستخدمه في التخلص منها.



