هيربرت جوردي : نسعى للفوز بالكأس و لاتفيا كانت رائعة

أكد هيربرت جوردي المدير الفني لمنتخب ألمانيا ان منتخب بلاده صنع تاريخا جديدا لكرة السلة الألمانية بصعوده الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في الفلبين بعد تغلبه على منتخب لاتفيا بنتيجة ٨١ / ٧٩ في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور ربع النهائي .

فوز منتخب ألمانيا جاء ليضع المنتخب الألماني في رابع نصف نهائي لبطولة كبرى لكرة السلة بحساب بطولة اليورو الأخيرة كما منع منتخب لاتفيا من دخول تاريخ بطولات كأس العالم من خلال كونه اول منتخب يتأهل الى الدور نصف النهائي في أول مشاركاته في بطولات كأس العالم ليكرر انجاز منتخب كرواتيا عام ١٩٩٤ .

وقال المدير الفني لمنتخب ألمانيا عقب المباراة : لقد واجهنا منتخب كبيرا وقويا للغاية . قلتها من شهرين وذكرت ان منتخب لاتفيا هو اقوى منتخب أوربي ولا احد يتحدث عنه . احيي هذا المنتخب لأنهم قدموا عروضا قوية و وصلوا لهذة المكانه وهم ايضا يعانون من غياب لاعبين على أعلى مستوى .

وأضاف: حاولنا تقديم كل ما لدينا في الجانب الدفاعي وبالفعل استطعنا تحجيم لاعبي لاتفيا بعض الشىء . لاعبي الفريق الاحتياطيين كعادتهم قدموا ادائا رائعا طوال المباراة واحييهم على روحهم العالية .

وحول أداء نجم الفريق دينيس شرودر المتواضع امام لاتفيا قال هيربرت جوردي : بالفعل لم يكن أدائه جيدا وهذا امر وارد لكنه لاعب رائع وانا واثق تماما انه سيعود لمستواه الطبيعي في المباريات القادمة .

اما يوناس تايمان لاعب منتخب ألمانيا واحد نجوم اللقاء فقال : انه شعور رائع … لقد تأهلنا لنصف النهائي بالفعل لم تكن مباراة كبيرة لكن أكدنا على امتلاكنا منتخب قويا وهذا ما كنا نسعى اليه .