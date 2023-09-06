المتعة المحرمة.. شخصية ماجد الكدواني بفيلم "تراب الماس" وقصة علاجه النفسي

فتحت ملفات مقدرتش أقفلها

أعرب الفنان ماجد الكدواني بأنه تأثر بالشخصية التي لعبها في فيلم "تراب الماس"، لدرجة تطلبت خضوعه للعلاج النفسي، مشيرا " والمخرج مروان حامد خطفني وسفرني عالم خفي".

ماجد الكدواني

ماجد الكدواني عن المخرج مروان حامد: خطفني وسفرني عالم خفي

أوضح ماجد الكدواني خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc، قائلا:"تراب الماس كان شخصية مخيفة ومرعبة ومختلفة تماما، والمخرج مروان حامد خطفني وسفرني عالم خفي، وبقيت أسير عينه وملاحظاته".

ماجد الكدواني

ماجد الكدواني: لقيت عيالي بيقولوا روح إتعالج

تابع ماجد الكدواني: "مروان حامد إداني حافز عجيب إني أحافظ على نفس المستوى كل يوم، ولقيت عيالي بيقولوا روح إتعالج، ومروان كلمني وقاللي مش عيب تقعد مع طبيب نفسي".

تأثير فيلم تراب الماس علي ماجد الكدواني: روحت لطبيب نفسي

وصف ماجد الكدواني تأثير الشخصية عليه معلقا: "وصلت لمرحلة إني كان صوتي عالي وممكن أفزع ساندرا بنتي، وروحت لطبيب نفسي".

ماجد الكدواني

ماجد الكدواني: مروان حامد كان مسمي الشخصية المتعة المحرمة

أضاف ماجد الكدواني في حديثه: "مش عيب نعترف بإن في ملفات ممكن تتفتح في دماغنا وممكن ماتتقفلش لأننا حبينا الدور، ومروان كان مسمي الشخصية المتعة المحرمة".

أبطال فيلم "تراب الماس"

وفيلم "تراب الماس" عرض سنة 2018، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة آسر ياسين، منة شلبي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، إياد نصار، شيرين رضا، أحمد كمال، صابرين، وشاركت به مجموعة كبيرة من الفنانين.

فيلم تراب الماس

يذكر أن ماجد الكدواني حصل على جائزة لجنة التحكيم كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "موضوع عائلي"، من الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، التي أقيمت الشهر الماضي في مدينة العلمين الجديدة.

ويشارك ماجد الكدواني في بطولة فيلم "أبو نسب" مع محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

فيلم تراب الماس

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.