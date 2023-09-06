كشف النجم الألماني الكاي جوندوجان لاعب فريق نادي برشلونة الإسباني، السبب وراء رحيله عن مانشستر سيتي والانتقال للعملاق الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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رحل جوندوجان عن مانشستر سيتي بالمجان، عقب نهاية عقده مع الفريق في 30 يونيو الماضي ولم تنجح مفاوضات التجديد بين اللاعب وإدارة السيتيزنس، لينتقل اللاعب بعدها لبرشلونة بعقد يمتد لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

جوندوجان يكشف سبب رحيله عن مانشستر سيتي

وكشف جوندوجان سبب رحيله عن مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكدًا أنه ليس مدة العقد الجديد كما انتشر في الأيام الماضية، لكن يرجع إلى الانتظار لفترة طويلة دون الحديث من جانب إدارة الفريق الإنجليزي حول تفاصيل العقد الجديد مع الفريق.

تابع جوندوجان حديثه أن مانشستر سيتي لم يتحدث حول تفاصيل التجديد إلا مع نهاية الموسم، وكانت رغبته في اللعب لبرشلونة منذ الطفولة، وكان هذا الوقت المناسب للانتقال للبلوجرانا بعد تأخر السيتيزنس في الحديث حول التجديد.

قال جوندوجان أنه شعر دائمًا بالتقدير مع المدرب الإسباني جوارديولا، ولم أكن أفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي حتى شهر مايو، لكن كل شيئ تغير سريعًا".

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