سقوط عصابة سرقة السيارات بالدقهلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من (مالك ورشة إصلاح جرارات - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ ) بإكتشافه سرقة سيارته "ربع نقل" حال توقفها بدائرة القسم.

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بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (حداد ، وعاطلان - "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المغافلة ، وأنهم إرتكبوا واقعتين مماثلتين بدائرة القسم ، كما أضافوا ببيعهم المسروقات لعملائهم سيئى النية (سمكرى سيارات ، تاجر خردة ، سائق - "لهم معلومات جنائية") تم ضبطهموأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.