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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جريمة كبرى.. طالب يصنع مادة سامة لينتقم من جيرانه

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

خلطة كيميائية سامة صنعها شابًا ليتخلص من جيران، لأنهم يمثلون مصدر أزعاج كبير لهم، وهو ما دفع هذا الطالب الذي يدرس الكيمياء على تسميمه من خلال صناعة مادة كيميائية.

صناعة مادة كيميائية

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طالب كيمياء يحقن مادة سامة في منزل جيرانه انتقامًا منهم (فيديو)

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مصرع شخص جراء تناوله مادة سامة

وبعد نشر الفيديو، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الحادث، والذي يكشف مدى يحمله هذا الطالب من كره لجيرانهم، لأـنهم مصدر إزعاج له، حيث إن هذا الطالب قام بحقن مادة كيميائية أسفل باب منزل حاره، وأنهم استفاد من دراسته في التعليم لصناعة هذه المادة السامة.

وأقدم طالب يدرس الكيمياء ويقيم في ولاية فلوريدا على تسميم جيرانه، من خلال تصنيعها وحقنها أسفل باب منزل جاره، وبدء الجيران يشعرون بأعراض غريبة عليهم مما أضطرهم إلى نقل طفلتهم إلى المستشفى، وتعرض شخص من الأسرة يوم بعض يوم إلى نفس الحالة، مما بث في عقل هذه الأسرة الشك والريبة.

 

مما جعلهم يركبون كاميرات مراقبة لتكشف لهم هذا اللغز، والوصول إلى الفاعل، إلا أن الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة كشف القضية بأكملها، هو أن جاره يحقن المادة السادة أسفل باب منزله، وهي السبب في ما يتعرضون له من أزمات صحية.

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