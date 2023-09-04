جريمة كبرى.. طالب يصنع مادة سامة لينتقم من جيرانه

خلطة كيميائية سامة صنعها شابًا ليتخلص من جيران، لأنهم يمثلون مصدر أزعاج كبير لهم، وهو ما دفع هذا الطالب الذي يدرس الكيمياء على تسميمه من خلال صناعة مادة كيميائية.

صناعة مادة كيميائية

وبعد نشر الفيديو، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الحادث، والذي يكشف مدى يحمله هذا الطالب من كره لجيرانهم، لأـنهم مصدر إزعاج له، حيث إن هذا الطالب قام بحقن مادة كيميائية أسفل باب منزل حاره، وأنهم استفاد من دراسته في التعليم لصناعة هذه المادة السامة.

Xuming Li was charged for allegedly injecting chemicals under his neighbors’ door in a long-standing feud. pic.twitter.com/ddT659Azvh — USA TODAY (@USATODAY) August 25, 2023

وأقدم طالب يدرس الكيمياء ويقيم في ولاية فلوريدا على تسميم جيرانه، من خلال تصنيعها وحقنها أسفل باب منزل جاره، وبدء الجيران يشعرون بأعراض غريبة عليهم مما أضطرهم إلى نقل طفلتهم إلى المستشفى، وتعرض شخص من الأسرة يوم بعض يوم إلى نفس الحالة، مما بث في عقل هذه الأسرة الشك والريبة.

مما جعلهم يركبون كاميرات مراقبة لتكشف لهم هذا اللغز، والوصول إلى الفاعل، إلا أن الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة كشف القضية بأكملها، هو أن جاره يحقن المادة السادة أسفل باب منزله، وهي السبب في ما يتعرضون له من أزمات صحية.