بعد انهيار عقار حدائق القبة.. النيابة تستدعي مديري التنظيم والإسكان لسماع أقوالهم

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الثالث، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم 3 شارع "بواقين عوض" التابع لحي حدائق القبة، والذي انهار بأكمله صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 / 9 / 2023 مخلفًا عددًا من الوفيات والمصابين من جراء الانهيار، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.



انهيار عقار بحدائق القبة

وترأَسَ المستشار حسام الطحاوي مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الثالث، فريقًا من أعضاء النيابة ضم منى رشيد رئيس النيابة، نجلاء عزمي وكيل النيابة، وانتقلوا لمكان الحادث لإجراء معاينةً لموقع العقار.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من دورٍ أرضي وأربعة أدوار متكررة، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 6 / 9 / 2023، انهار بالكامل، مما أسفر عن عدة وفيات وإصابات بين المواطنين، فضلًا عن تسبب الانهيار في سقوط شرفتين بالعقار المجاور له؛ نتج عنها إصابة إثنين آخرين.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الثالث التحقيق، إذ قررت منى رشيد رئيس النيابة، تشكيل لجنة من مهندسي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على أسباب انهيار العقار، مع استدعاء مدير التنظيم ومدير الإسكان بحي حدائق القبة لسماع أقوالهما والاطلاع على ملف العقار بالحي، وجار استكمال التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وانتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار بحدائق القبة،وهذا تحسبا لعدم حدوث أى تصدع أو انهيار لعقارات آخري نتيجة التأثر بالعقار المنهار، ما تسبب في قطع خطوط الغاز الطبيعي، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.