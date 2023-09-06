ننشر صور أحد ضحايا عقار حدائق القبة المنكوب

تنشر بوابة صور أحد ضحايا عقار حدائق القبة المُنهار، والذي وصلت ضحاياه حتى الآن إلى 3 متوفيين و6 مُصابين.

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ويُدعى المُتوفى محمود زين، وكان يعمل طبيبًا.

الضحية

الضحية

وأكدت التحريات الأولية أن مالك عقار حدائق القبة المنهار لقي مصرعه أسفل أنقاض العقار هو أسرته.

ندب لجنة هندسية من الحي لمعرفة أسباب انهيار العقار

وأمرت النيابة العامة بحدائق القبة بندب لجنة هندسية من الحي لمعرفة أسباب انهيار عقار فى منطقة حدائق القبة اليوم الأربعاء، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

ودلت التحريات المبدئية بسؤال شهود العيان وأهالي المنطقة على أن العقار بني قديما وصدر له أكثر من قرار إزالة ولكن السكان أصروا علي ترميمه.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

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