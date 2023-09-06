الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ننشر صور أحد ضحايا عقار حدائق القبة المنكوب

انهيار عقار حدائق
انهيار عقار حدائق القبة

تنشر بوابة صور أحد ضحايا عقار حدائق القبة المُنهار، والذي وصلت ضحاياه حتى الآن إلى 3 متوفيين و6 مُصابين. 

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ويُدعى المُتوفى محمود زين، وكان يعمل طبيبًا.

الضحية

 

الضحية

وأكدت التحريات الأولية أن مالك عقار حدائق القبة المنهار لقي مصرعه أسفل أنقاض العقار هو أسرته.

ندب لجنة هندسية من الحي لمعرفة أسباب انهيار العقار

وأمرت النيابة العامة بحدائق القبة بندب لجنة هندسية من الحي لمعرفة أسباب انهيار عقار فى منطقة حدائق القبة اليوم الأربعاء، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

ودلت التحريات المبدئية بسؤال  شهود العيان وأهالي المنطقة على أن العقار بني قديما وصدر له أكثر من قرار إزالة ولكن السكان أصروا علي ترميمه. 

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

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