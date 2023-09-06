بعد الكشف الطبي.. النيابة تأمر بدفن ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

أمرت النيابة العامة بدفن جثث ضحايا حادث عقار حدائق القبة المنهاربعدما تم استخراجهم من تحت الأنقاض، اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من توقيع الكشف الطبي، وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة الناتجة عن الحادث.

انهيار عقار بحدائق القبة

كما وجهت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة،وكشفت التحريات الأولية عن أن العقار المنهار صدر له قرار إزالة مسبقًا.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار بحدائق القبة،وهذا تحسبا لعدم حدوث أى تصدع أو انهيار لعقارات آخري نتيجة التأثر بالعقار المنهار، ما تسبب في قطع خطوط الغاز الطبيعي، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.