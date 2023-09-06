مروة أمير الرفاعي ثالث المرشحين بانتخابات الزمالك اليوم

شهدت إنتخابات نادي الزمالك اليوم الأربعاء، تقدم مروة أمير الرفاعي أوراق ترشحها على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن وذلك خلال اليوم الثالث من فتح باب الإنتخابات الذي بدأت من الإثنين 4 سبتمبر.

وتقدمت مروة أمير الرفاعي بأوراق ترشحها منذ قليل، وتم قبولها بعدما قدمت أوراقها بشكل كامل.

يُذكر أن مروة أمير الرفاعي هي نجلة أمير الرفاعي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

مروة أمير الرفاعي

وتم فتح باب الترشح للإنتخابات بداية من العاشرة صباح اليوم الأربعاء سبتمبر اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، والذي يستمر ليوم الأحد المقبل، ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.