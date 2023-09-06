الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مروة أمير الرفاعي ثالث المرشحين بانتخابات الزمالك اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت إنتخابات نادي الزمالك اليوم الأربعاء، تقدم مروة أمير الرفاعي أوراق ترشحها على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن وذلك خلال اليوم الثالث من فتح باب الإنتخابات الذي بدأت من الإثنين 4 سبتمبر.

 

وتقدمت مروة أمير الرفاعي بأوراق ترشحها منذ قليل، وتم قبولها بعدما قدمت أوراقها بشكل كامل.

يُذكر أن مروة أمير الرفاعي هي نجلة أمير الرفاعي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

مروة أمير الرفاعي

وتم فتح باب الترشح للإنتخابات بداية من العاشرة صباح اليوم الأربعاء سبتمبر اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، والذي يستمر ليوم الأحد المقبل، ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

 

 

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