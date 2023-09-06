الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البريطانيون يعانون من زيادة أسعار الوقود

الوقود في بريطانيا
الوقود في بريطانيا

يعاني البريطانيون منذ أغسطس الماضى  من الزيادات الشهرية فى أسعار الوقود منذ 23 عاما فى ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو ما يهدد بعودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد، بحسب سكاى نيوز.

ارتفع الديزل

أظهرت بيانات الاتحاد البريطانى للسيارات "آر إيه سي"، أن متوسط تكلفة ملء خزان الوقود بالكامل ارتفعت بمقدار 4 جنيهات استرلينية (5.05 دولار) خلال شهر أغسطس، فى حين ارتفع الديزل بنحو 4.5 جنيه، وهى أكبر زيادة فى الأسعار منذ أكثر من عقدين.

وذكر تقرير "آر إيه سي" المتخصصة فى أبحاث السوق، إلى زيادة سعر لتر البنزين الخالى من الرصاص بمقدار 7 بنسات تقريباً، بينما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 8 بنسات خلال شهر أغسطس.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة الحادة فى أسعار الوقود ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب قرار دول "أوبك +" خفض إنتاج النفط.

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وتلقت أسعار النفط الكثير من الدعم بعد قرار السعودية وروسيا، الثلاثاء، تمديد خفض إنتاج النفط بشكل طوعى لمدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية العام، وهو ما دفع خام برنت فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 18 نوفمبر.

تأتى الزيادة الجديدة فى أسعار الوقود لتضيف أعباء جديدة على المواطنين فى بريطانيا، وتهدد بعودة التضخم للارتفاع، بعد انخفاضه فى يوليو الماضى إلى أدنى معدلاته السنوية منذ فبراير 2020، مسجلا 6.8 بالمئة.

معدل التضخم فى بريطانيا

وكان معدل التضخم فى بريطانيا وصل إلى أعلى مستوياته فى 41 عامًا، خلال شهر أكتوبر الماضي، عند مستوى 11.1 بالمئة، مدفوعا بالزيادات الكبيرة فى أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع بشكل تدريجى مع نزول الأسعار.

وعلى الرغم من التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو فى الأسعار فى غرب أوروبا إذ لم يتجاوزها فى التضخم سوى أيسلندا والنمسا فى يوليو.

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وفى محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع، رفع بنك إنجلترا المركزي، أسعار الفائدة 14 مرة كان آخرها فى أغسطس الماضى بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25 بالمئة وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008.

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