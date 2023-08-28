ظاهرة جوية في سماء بريطانيا تثير الذعر

تسببت الأمطار الغزيرة في المملكة المتحدة بظاهرة غربية ونادرة، إذْ تم رصد عمود مائي هائل ناجم عن تأثير طقس غريب بالقرب من جزيرة وايت.

قال مكتب الأرصاد الجوية: "إن عمود البحر ظهر يوم السبت بعد فترة من الأمطار الغزيرة".

تشبه خراطيم المياه الأعاصير ولكنها تختلف قليلًا، إذْ لا يمكن رؤيتها إلا فوق المسطحات المائية.

تتشكل دوامة الماء المرعبة قليلًا عندما تلتوي مداخل الهواء وضباب الماء معًا في الرياح العاتية.

بحسب شهود عيان، فإن عمود الماء لم يصل إلى الأرض، مما يعني أنه لا يمكن تصنيفه على أنه إعصار.

في صباح يوم الأحد، تم إصدار تحذير آخر من الطقس الأصفر بينما يستعد البريطانيون لعطلة نهاية أسبوع رطبة وبائسة بسبب الطقس.

في يوليو، تم الكشف أيضًا عن أن بريطانيا شهدت سادس شهر يوليو الأكثر رطوبة على الإطلاق بعد أن تعرضت البلاد للأمطار الغزيرة.

أدت سلسلة من أنظمة الضغط المنخفض إلى فترات طويلة من الطقس الرطب والرياح في معظم أنحاء البلاد، مما جعلها تبدو في بعض الأحيان أشبه بالخريف أكثر من الصيف - وهو تناقض حاد مع يوليو 2022، الذي شهد موجات حارة ودرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.

شهدت المملكة المتحدة متوسط ​​هطول أمطار بلغ 140.1 ملم الشهر الماضي، وهو سادس أعلى إجمالي لشهر يوليو منذ بدء التسجيل في عام 1836، وفقًا للبيانات المؤقتة.