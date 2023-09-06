فعاليات روحية في كنيسة العذراء ومارمينا بفاقوس

تواصل كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا التابعة لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس بالشرقية والعاشر من رمضان ، غدًا الخميس، القداس الإلهي الاحتفالي و فعاليات برنامج النهضة الروحية لما يعرف كنسيًا بـ" عيد النيروز"، ذلك بمقرها في فاقوس بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يتخلل برنامج النهضة الروحية لأعياد النيروز اقامة دروس دينية حول شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر تستهل نشاطها باقامة رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية، برئاسة اللقاء لفيف من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة.

ترجع هذه المناسبة حسب ماذكرت في المراجع التاريخية أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

وتناول التاريخ أصل كلمة النيروز في عدة لغات وأرجعها إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.

وتحتفل الكنيسة المصرية بهذه الفعالية سنويًا لتعلن بدء عام قبطي جديد ومناسبات روحية متنوعة تشهدها ومنها عيد الصليب وعيد الأنبا برسوم العريان المقرر الاحتفال به في 27 سبتمبر الجاري.