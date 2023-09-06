"نهضة النيروز" في كنيسة مارجرجس بمنشية الصدر

تواصل الشهيد مارجرجس التابعة للأقباط الأرثوذكس في منطقة منشية الصدر، غدًا الخميس، فعاليات برنامج النهضة الروحية لما يعرف كنسيًا بـ" عيد النيروز" ، ذلك بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يترأس اللقاء لفيف من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، ويتخلل برنامج النهضة الروحية لأعياد النيروز اقامة دروس دينية حول شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر تستهل نشاطها باقامة رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية.

وتعود هذه المناسبة حسب ماذكرت في المراجع التاريخية أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.