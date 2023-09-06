طريقة عمل لازانيا بالكريمة واللحم المفروم

اللازانيا من الوصفات السريعة واللذيذة التي يمكنك تحضيرها في دقائق إذا لم يكن لديك وقت كافٍ أو عن الشعور بالجوع المفاجيء، لذا نقدم لك طريقة صنعها بالخطوات.

طريقة تحضير لازانيا بالكريمة

المكونات

٢/١ كوب سمن

٢ ملعقة كبيرة زيت

٤ بيضات

٢ كوب حليب

١ ٢/١ كوب دقيق

٢٥٠ جرام جبن موتزاريلا، شيدر

طريقة عمل اللازانيا

١- احضري صينية وادهنيها بزيت طعام، ثم سخني الفرن على درجة حرارة ٢٨٠.

٢- ابدأي بسلق شرائح اللازانيا واحدة تلو الأخرى، وقومي برص طبقة واحدة في الصينية.

٣- افردي طبقة من اللحم المفروم على طبقة اللازانيا ورشي طبقة من الجبن المفروم المفضل لديك.

٤- ضعي طبقة أخرى من اللازانيا وكرري الخطوات السابقة حتى تنتهي من رص الصينية.

٥- الآن حان وقت تحضير صوص اللازانيا، سخني السمن على النار ثم أضيفي الدقيق إلى المزيج واخلطيه جيدا. ابدأي بوضع الحليب تدريجياً مع التقليب المستمر حتى يثقل. ضعي البيض وقلبي جيداً، وضعي الملح حسب رغبتك.

٦- ضعي طبقة من صوص اللازانيا على الصينية، ورشي الجبن المفضل لديك.

٧- بهذه الخطوات تكونين قد انتهيت من عمل اللازانيا بطريقة بسيطة وشهية.