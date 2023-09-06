محافظ الغربية يسلم 9 عقود لذوي الهمم و6 مكينات خياطة للمعيلات

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، 22أسرة من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم عقب لقائهم خلال فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في قرى المرحلة الثانية لحياة كريمة ولعمال الشركة المالية وشركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم بحضور الأستاذ أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

وفي بداية اللقاء أعرب محافظ الغربية عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم في أثناء جولاته المستمرة، مشيراً إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وشهد اللقاء الأسبوعي مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية إنسانية لمطالبهم من توفير فرص عمل في القطاع الخاص لذوي الهمم وتوفير ماكينات خياطة للسيدات المعيلات وتسليم شهادات تقدير لذوي الهمم لاجتيازهم تدريب تعلم مهارات الحاسب الآلي عقب الاستجابة الفورية لمطلبهم بتعلم الحاسب الآلي، وتسليم عدد من شهادات التخرج للمتدربين على الخياطة من خلال ورش العمل التي تم إعدادها.

وفي لفته إنسانية سلم المحافظ 8 عقود عمل في القطاع الخاص و 8 شهادات تخرج من دورة الحاسب الآلي لذوي الهمم يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وتأهيل ذوي الهمم وتلبية متطلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم وتذليل أي عقبات تواجههم.



وأشار المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم لاحتياجات ذوي الهمم، والدولة في عهده توليهم اهتماما كبيرا وغير مسبوق وتحرص على رعايتهم وتأهيلهم ودمجهم.

كما قام المحافظ بالاستجابة الفورية لمطلب سيدة بتوفير فرصة عمل لها في القطاع الخاص حيث انها المعيل الوحيد للأسرة.



وسلم المحافظ 6 ماكينات خياطة للسيدات المعيلات لمساعدتهم على عمل مشروع صغير خاص بهم يوفر لهم مستوى معيشة مناسب، ودخل ثابت لأسرهم، وحياة كريمة ويعينهم على التغلب على مصاعب الحياة اليومية.

وكرم رحمي 12 فتاة بعد اجتيازهم دورة التدريب الخاصة بالخياطة مؤكدا على أهمية مثل هذه التدريبات التي تستهدف تأهيل الشباب والفتيات وتدريبهم على المهن المطلوبة لسوق العمل ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة في مصر.



يأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المحافظ بالمواطنين والتي تنظمها المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، دعما لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة.



وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.



وفى نهاية اللقاء أكد محافظ الغربية حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المتبعة.