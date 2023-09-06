خطوة واحدة تفصل كوتينيو عن الانتقال لنادي الدحيل

حسم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري صفقة اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

كوتينيو ينتقل لنادي الدحيل:

أنهى الجهاز الإداري في نادي الدحيل الاتفاق حول كافة تفاصيل العقد مع كوتينيو، وعلى الحصول على توقيع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعدما قرر النجم البرازيلي الوجود في المنطقة العربية بالموسم المقبل.

ولم تكشف التقارير عن قيمة انتقال اللاعب لنادي الدحيل، بعدما وصلت قيمته التسويقية إلى 10 ملايين يورو، لكن صاحب الـ 31 عامًا يريد الانتقال للعب في المنطقة العربية.

كوتينيو يحسم وجهته بين الدحيل وبيتيس وبشكتاش:

وافق كوتينيو على الانتقال لنادي الدحيل بعدما رفض عروض أندية بشكتاش التركي وفريق ريال بيتيس الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولم يتم تحديد موعد الكشف الطبي للاعب حتى الآن قبل التوقيع الرسمي على العقود.

ينتهي عقد كوتينيو مع أستون فيلا في يونيو من عام 2026، ويتبقى له ثلاثة مواسم مع النادي الإنجليزي الذي انتقل له قادمًا من صفوف برشلونة الإسباني في الانتقالات الصيفية لعام 2022.

ينافس نادي الدحيل في الدوي القطري ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات، حقق الفوز في مواجهتين، وتعادل في أخرى.