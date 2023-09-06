الفتح يسابق الزمن لحسم صفقة نجم الأهلي السعودي السابق

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي في مفاوضات خلال الفترة الحالية لدعم مركز الهجوم في الفريق بعد رحيل فراس البريكان عن صفوفهم، ويضع الفريق عينه على مهاجم النادي الأهلي السابق لضمه قبل غلق الميركاتو الصيفي في المملكة.

الفتح يضم المهاجم دجانيني تفاريس:

سيتم غلق الميركاتو الصيفي في المملكة العربية السعودية بنهاية يوم الخميس 7 سبتمبر الجاري، ويريد الفتحاوي ضم اللاعب دجانيني تفاريس مهاجم النادي الأهلي السابق ولاعب فريق طرابزون سبور التركي.

يوافق نادي طرابزون سبور التركي على رحيل اللاعب لنادي الفتح، وأكدت مصادر من داخل النادي السعودي أن الصفقة في مراحلها الأخيرة بعد الاتفاق على تفاصيل العقد كافة بين الطرفين، ويتبقى فقط خضوع اللاعب للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي.

موقف دجانيني من عرض نادي الفتح:

ينتهي عقد دجانيني صاحب الـ 32 عامًا مع طرابزون سبور في يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين رفقة الفريق التركي، ولا يمانع لاعب الرأس الأخضر في العودة لدوري المحترفين السعودي بداية من الموسم الحالي.

كان لاعب الرأس الأخضر قد لعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة لنادي الشارقة الإماراتي، ومطلوب الآن للعودة للدوري السعودي من خلال بوابة نادي الفتح بعدما رحل عن صفوف الأهلي بنهاية موسم 2020-2021 ووقع على عقد لمدة 4 مواسم مع الفريق التركي في صفقة انتقال حر.