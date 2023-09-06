تشكيل بيراميدز لمواجهة إسبرطة التركي وديًا

أعلن جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي بيراميدز، عن تشكيلة لمواجهة نظيره سبرطة التركي، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء وديًا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد فتحي - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بيراميدز يواجه إسبرطة سبور في رابع ودياته بمعسكره التركي، على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية القريبة من مقر إقامة البعثة.

وسبق لبيراميدز أن خاض ثلاث مباريات ودية سابقة في معسكر تركيا وحقق الفوز على ليماسول القبرصي 8-0، ثم الفوز على فارساك أنطاليا التركي 7-0، والفوز على ألتينوردو التركي بهدف دون مقابل.