الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

«سياحة رجال الأعمال»: البريطانيون أكثر المستثمرين في شراء شقق فندقية خارج بلادهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد محمد منتصر رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن أكثر الأماكن التي بها شقق فندقية في مصر، هي شرم الشيخ ثم الغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، بالرغم من صعوبة الحصول على أراضي في تلك المحافظات، مشيرًا إلى أن البريطانيين أكثر المستثمرين في شراء شقق فندقية خارج بلادهم، حيث يستثمرون 10 مليار جنيه استرليني سنويا، في شراء الوحدات الفندقية حول العالم، نصيب مصر فيه قليل جدًا، لذا ينبغي جذب قطاع كبير منهم من خلال تلبية متطلباتهم.


وأضاف منتصر، خلال كلمته في المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، أن الدولة المصرية تحتاج لإنشاء شقق الفندقية بتكلفة 30 مليون دولار خلال 4 سنوات لاستيعاب عدد السياح المستهدف الوصول اليهم، موضحًا أن مصر تواجه مشكلة في التمويل بالإضافة إلى مشكلة أخرى تواجه مصر يجب حلها وهي تتعلق بالبنية التحتية من بينها الطيران.

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