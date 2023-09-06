محمد صلاح يتصدر قائمة أبرز 5 صفقات متعثرة في تاريخ كرة القدم

يتصدر الدولي المصري محمد صلاح حديث الوسط الرياضي المحلي والعالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد مطاردة العرض السعودي لضمه من خلال نادي اتحاد جدة، وسط رفض قاطع من قبل إدارة الريدز ورغبة غير معلنة للفرعون المصري الذي يفضل البقاء في الملاعب الأوروبية لمواصلة تحطيم الأرقام وكتابة التاريخ.

وتعد مفاوضات اتحاد جدة لضم محمد صلاح متعثرة حتى الآن رغم تقديم أكثر من عرض خيالي من قبل الفريق السعودي وصل لـ 215 مليون إسترليني، وهو 7 أضعاف راتبه الحالي مع ليفربول، حيث يتقاضى حاليًا 350 ألف جنيه إسترليني، ليصبح صلاح الأغلى في العالم، وذلك في محاولة أخيرة لإقناع إدارة "الريدز" بالتخلي عن اللاعب.

ويعتبر تعثر انضمام محمد صلاح إلى اتحاد جدة ليس بالأخير، حيث تعرض أكبر نجوم كرة القدم مثل لعروض خيالية ولكنها لم تتم نعرضها في السطور التالية:

كيليان مبابي وريال مدريد

لم تمر فترة انتقالات في السنوات الأخيرة إلا وتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي المشهد حول إمكانية انتقال الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، حيث اقترن اسمه مرارا وتكرارا بالانضمام في صفقة تاريخية للفريق الملكي.

وكان مبابي قريبًا من الرحيل للريال في الميركاتو الصيفي الماضي بعدما توصل الطرفان لاتفاق نهائي، ولكنه تراجع عن الانتقال للفريق الملكي ليقوم بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لتتأجل مرة أخرى الصفقة التي يحلم بها جماهير ريال مدريد، وسط غموض حول إمكانية إتمامها في العام المقبل.

ليونيل ميسي والهلال السعودي

لم يكن هناك حديث قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية سوى عن إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الهلال السعودي وذلك بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية شهر يونيو الماضي، ليصبح الباب متاحًا أمامه للانتقال إلى فريق جديد مجانًا، ليجذب اهتمام الهلال بضمه بالإضافة إلى برشلونة الإسباني الذي كان يرغب في قوة في استعادة خدماته مرة أخرى.

وسعى الهلال إلى الرد على النصر بعد ضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، بالتعاقد مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقدّم الهلال عرضًا خياليًا للنجم الأرجنتيني من الناحية المادية، في إطار المشروع الرياضي الضخم بجمع نجوم العالم في دوري روشن، وبعد مراحل من الشد والجذب، لم تتم الصفقة في النهاية، وفضَّل ميسي الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، الذي يتألق بين صفوفه حاليا.

هاري كين مع مانشستر سيتي

المهاجم الإنجليزي هاري كين صنع الحدث أيضا بقائمة أبرز الصفقات المتعثرة في عالم كرة القدم خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد فشل انتقاله من توتنهام إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي لعام 2021 ودخل السيتي في مفاوضات مكثفة مع "السبيرز" من أجل حسم الصفقة، لكن النادي اللندني أصر على تقاضيه 150 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن قائده، وهو ما لم يستطع بطل البريميرليج تلبيته.

دي خيا مع ريال مدريد

في ختام ميركاتو صيف 2015، تواصلت إدارة ريال مدريد مع نظيرتها في مانشستر يونايتد الإنجليزي لحسم انتقال حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا إلى الفريق الملكي، ورغم توصل الريال لاتفاق مع مانشستر يونايتد، وكذلك مع دي خيا، إلا أن تأخر "الميرينغي" في إرسال عقود الصفقة عبر "الفاكس" للاتحاد الإسباني لكرة القدم تسبب في إلغائها، وبالتالي استمر دي خيا في ملعب "أولد ترافورد".