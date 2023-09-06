قصة مصرع المُهندس فادي نبيل "ضحية لودر التجمع".. التفاصيل الكاملة

لاتزال أصداء واقعة مصرع المُهندس الشاب فادي نبيل المعروف إعلامياً بـ "ضحية لودر التجمع" مُتواصلة.

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ولايزال مُتابعي القضية بانتظار معرفة حُكم القصاص في حق المُتهم الذي سولت له نفسه الإتيان بالجريمة النكراء في إحدى المشروعات العُمرانية الجديدة في التجمع الخامس.

ويترقب مُجتمع المهندسين المصريين معرفة ما ستصل إليه قصة الغدر بزميلهم الذي فارق الحياة على يد موتور لم يُراعي للدماء حُرمة.

الراحل فادي نبيل

تفاصيل اليوم الدامي

في مُنتصف مايو الماضي توجه المُهندس فادي بكل همة لمُباشرة عمله في إحدى المواقع الإنشائية التابعة لشركة شهيرة للإنشاءات.

وأفاد شهود عيان أن المُتهم وكان يعمل سائق لودر في موقع الإنشاءات لم يتجاوب بشكلٍ إيجابي مع تعليمات المُهندس الراحل، فما كان منه إلا أن استخدم المركبة التي يقودها من أجل الاعتداء على الضحية.

وأكد الشهود أن المُتهم قام برفع المُهندس من مكانه على الأرض باستخدام "كبشة الحفار"، وقام بإلقاءه على الأرض بعد ذلك، ثم استخدم الكبشة لضرب الضحية مرتين على رأسه حتى سال الدم بغزارة من كافة أنحاء جسده.

وما زاد من الطين بلة تعثر سيارة الإسعاف التي هرعت لمكان الحادث من أجل إسعاف وإنقاذ المجني عليه حيث تعرض إطار السيارة للثقب بسبب الطريق غير المُمهد، وهو الأمر الذي أدى لتأخر نقل الضحية للمستشفى، قبل أن يُفارق الحياة في النهاية.

المرحوم فادي نبيل

موقف نقابة المُهندسين

من جانبها، أعلنت نقابة المُهندسين المصريين تضامنها الكامل مع الضحية وأسرته، وأعلنت في بيانٍ لها تقديم تعويض لأسرة الضحية.

وشددت النقابة في بيانها على أنها ستتُابع سير التحقيقات وما ستؤول إليه، مُتمسكة في الوقت نفسه بحق المجني عليه.

اعترافات المُتهم

من جانبه، اعترف المُتهم أدهم.ف بتعمده إزهاق روح المجني عليه دساً باستخدام اللودر داخل الموقع تحت الإنشاء في التجمع.

وقال إن الدافع وراء الجريمة يرجع لكونه يعتقد أن المُهندس الراحل يتعمد إيذائه بما أسماه "الأعمال السفلية".

وكشف الجاني تفاصيل يوم الجريمة، إذ قال لقد أبصرت المجني عليه المُهندس عماد وهو جالس مع شخص يُدعى ممدوح، وشعرت بأنهما ينظران إلي وشعرت بأن المُهندس يتحدث عني ويرغب في رحيلي "عاوز يمشيني".

وتابع قائلاً إنه حينما لاحظ مُغادرة مُرافق المُهندس ويُدعى ممدوح، تحين الفرصة حتى شاهد المجني عليبه مُنفرداً، فباغته بسرعة مُستخدماً "شفرة سكينة اللودر" للتعدي عليه أكثر من مرة حتى انهمرت الدماء من رأسه وأذنيه.

ولفت المُتهم إلى أن الحاضرين في الموقع هرعوا إليه وتحفظوا عليه داخل عمارة حتى جاءت قوات الشرطة، وحينها اعترفه لهم بتعمده القيام بالجريمة لأن المُهندس "كان عاوز يمشيه"، على حد قوله.

الراحل فادي نبيل

علة "المرض النفسي" ورأي القانون

ويتمسك المُتهم بمُعاناته من "عقدة نفسية" على حد قوله، وهو الأمر الذي بيد "الطب الشرعي" وحده الفصل به.

وكان المُتهم قد تم تجديد حبسه يوم 9 أغسطس الماضي لمدة 45 يوماً، وذلك في القضية رقم 6696 لسنة 2023 جنايات التجمع.

وعن حُكم القانون، يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن التمسك بالعلة النفسية يستوجب العرض على الطب الشرعي التي ستفصل في ذلك الإدعاء سواء بالسلب أو الإيجاب.

وسيتم في هذه الحالة إيداع المُتهم أحد دور الرعاية النفسية، واشار إلى أن المسئولية الجنائية تقع على العاقل الرشيد، لافتاً إلى أن المسئولية تسقط عن غير العاقل المُميز.

وعن إسباغ القيد والوصف بشأن الاتهام في الواقعة، يقول الخبير القانوني إن سلطة التحقيق ستدرس مُلابسات الواقعة، وهل كان هُناك سابق خلاف بين الجاني والمجني عليه، أم أن الأمر لا يعدو كونه انفعال لحظة.