جُناة اتبعوا سبيل قابيل.. قصص مُفزعة لخيانة الأشقاء الدموية

لم تعرف الإنسانية كلمة الجريمة إلا حينما أقدم قابيل على إزهاق روح شقيقه هابيل في العصر الأول لوجود بني آدم على وجه الأرض.

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مثلت فكرة أن يُنهي الشقيق حياة شقيقه التجسيد الأكثر إزعاجًا للغدر في دُنيا الناس، فرابطة الأخوة لم تُصان ولم يُراعى حق الحياة، وأريقت على الطرقات قطرات دمٍ غزيرٍ على يد تجري في عروقها نفس الدماء.

كانت آخر حلقات المُسلسل أمس في مُحافظة الأقصر التي تلقت فيها مُديرية الأمن بلاغاً بقيام شاب يُدعى أحمد.س – 33 سنة بإزهاق روح شقيقه محمد.س – 41 سنة في نجع التراكي في قرية الضبعية التابعة لمركز القرنة بواسطة سلاح أبيض "سكين".

وقامت السلطات المعنية بالتوجه فورا لمكان الواقعة، وقامت بإلقاء القبض على المُجرم وتحفظت عليه، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وتفتح تلك الواقعة الملف من جديد، وتزخر الأوراق بكثير من حكايات جناة اتبعوا سبيل قابيل فدونوا بمداد الغدر قصصا مُفزعة لخيانة الأشقاء الدموية:

سلاح أبيض يقطع صلة التوأمين

في 14 أغسطس الماضي، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بحُكم القصاص على مُتهمٍ في بدايات عقده الرابع من العُمر بعد أن أنهى حياة توأمه بسبب خلافات عائلية في عزبة الإخماس التابعة لقرية إسحاقة.

وأظهرت سجلات القضية قيام المُتهم المُدان بإعداد عدته "سلاح أبيض – سكين"وتوجه لمقر سكن شقيقه التوأم وانهال على صدره بطعناتٍ قاتلة سطرت كلمة الختام في حياته.

البشع في كل هذه القصة أن الأخ المُجرم برر جريمته بتصرفات زوجة شقيقه ومكائدها وعدم احترامها لزوجته، على حد قوله.

وحتى إن صح حديثه فلم يكن بالتأكيد ينبغي أن يغدر بأخيه بسبب نزاعٍ لو بذل بعض المجهود لإخماد لهيبه لذاب الخلاف كقطعة ثلجٍ في نهارٍ صيفي دافئ.

وشهدت جلسات المُحاكمة انهيار والدة بطلي القصة، وقال بنبرةٍ باكية في حديثها مع القاضي :"مُستحيل يعمل كدة، ابني بيحب أخوه، وقريبين من بعض، مرات أخوه هي السبب"، واختتمت حديثها للقاضي بعبارة: "يا ريت تسيب لي واحد وكفاية اللي راح".

المدُان في المحكمة

نصل الميراث يُزهق روح مندوب المبيعات

في يوليو الماضي، شهد مركز طهطا واقعة مُشينة، وذلك بعد أن فقد شاب في مُنتصف العقد الرابع من عُمره حياته على يد شقيقه بسبب خلاف على تقسيم الميراث.

وكانت الأجهزة الأمن في سوهاج قد تلقت بلاغا بوفاة شاب يُدعى أيمن.م – 35 سنة – مندوب مبيعات، وذلك على يد شقيقه ع.م – 37 سنة.

وأظهر الفحص تعرض المجني عليه للطعن بسلاحٍ أبيض أزهق روحه، وبمزيدٍ من التحقيقات تبين أن الشجار الذي أودى بحياة الضحية كان بسبب الخلاف حول تقسيم الميراث.

جريمة على قضبان القطر

في سبتمبر 2021، فزع أهالي مُحافظة المنوفية بعد أن نما لعلمهم تفاصيل جريمة قطار المناشي في محطة الخطاطبة، وذلك حينما تعالت صرخات الفزع بسبب جريمة إزهاق الأخ لروح أخيه.

وكشفت تفاصيل الواقعة مُنازعة بين الشقيقين بسبب خلاف مالي وتباين في وجهات النظر حول تقسيم الإرث.

تصاعدت وتيرة الخلاف حتى وصلت القصة لقيام الجاني بإخراج سلاحٍ ناري صوب منه 3 عيارات نارية في رأس المجني عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة فورا.

وكثفت مباحث مركز شرطة السادات جهودها حتى تم القبض على مُنهي حياة تاجر العسل بعد أن فر هاربا من مسرح الجريمة.

الجاني والمجني عليه

جناية لوزيرن

نهاية جولتنا ستكون من الولايات المُتحدة الأمريكية التي تُحقق فيها الشرطة في واقعة قيام شخص بإطلاق النار على شقيقه مُريدا إياه قتيلا في مقاطعة لوزيرن بولاية بنسيلفانيا.

وكشفت وسائل إعلام محلية قيام المُتهم ويُدعى جون كيلباتريك – 33 سنة بالتواصل مع الشرطة وقال لهم :"لقد أنهيت حياة شقيقي".

وعثرت السلطات على جثمان الضحية كيفين كليباتريك – 30 سنة ميتاً وكان واضحاً تلقيه لعيارٍ ناري خارج منزله.

وبرر الجاني جريمته بالقول للمُحققين إن شقيقه هدده بإلحاق الأذى به خلال نزاعٍ بينهما تطور لاشتباكٍ جسدي.

واعترف الجاني بأنه أطلق عيارين ناريين تجاه شقيقه، واثبتت التحقيقات زيف إدعاء الجاني، حيث تبين أن المجني عليه كيفين لم يكن يملك سلاحا وقت إزهاق روحه