بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، ليسجل مؤشرها السوق العام بنحو 34.37 نقطة، ليبلغ مستوى 6967.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.50 %، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 160.6 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 10022 صفقة نقدية، بقيمة 37.3 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيس 56.29 نقطة ليسجل 83.5701 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 52.0 في المئة، من خلال تداول 3.93 مليون سهم، عبر 4407 صفقات نقدية بقيمة 3.14 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 17.37 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 56.7638 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 49.0 في المئة، من خلال تداول 2.67 مليون سهم، عبر 5615 صفقة، بقيمة 9.22 مليون دينار.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء موجة صعودها القياسي بصورة جماعية مدفوعة بصفقة بيع 30% من شركة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني".

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 4 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.291.0 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 19127 نقطة محققًّا بذلك أعلى ارتفاعات له منذ تدشينه منتصف تسعينيات القرن الماضي.

صعد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.3%.

مؤشرات الأسهم السعودية أمس الثلاثاء

وبلغت كمية الأسهم المتداولة- وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة مهارة، والباحة، وعذيب للاتصالات، ووفرة، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات دار المعدات، ونماء للكيماويات، وأسواق عبدالله العثيم، ونادك، وسابتكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.63% و5.85%.