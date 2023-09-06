الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تعزز مكاسبها وتربح 4 مليارات جنيه بمستهل تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الاربعاء موجة صعودها القياسي بصورة جماعية مدفوعة بصفقة بيع 30% من شركة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني".

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم  4 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.291.0 تريليون جنيه

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 19127نقطة محققا بذلك اعلي ارتفاعات له منذ تدشينه منتصف تسعينيات القرن الماضي.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25% 

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.3%

 

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