البورصة تعزز مكاسبها وتربح 4 مليارات جنيه بمستهل تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الاربعاء موجة صعودها القياسي بصورة جماعية مدفوعة بصفقة بيع 30% من شركة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني".

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 4 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.291.0 تريليون جنيه

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 19127نقطة محققا بذلك اعلي ارتفاعات له منذ تدشينه منتصف تسعينيات القرن الماضي.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.3%