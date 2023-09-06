الفنية العسكرية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي والبرامجي

من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتطبيق أعلى معايير الجودة فى العملية التعليمية والبحث العلمى، حصلت الكلية الفنية العسكرية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء كثانى كلية هندسة بمصر تحصل على الاعتماد المؤسسي، وقد سبق هذا الإنجاز حصول الكلية على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجميع برامجها الدراسية الهندسية كأول كلية هندسة بجمهورية مصر العربية تحصل على الاعتماد البرامجى لجميع برامجها بنسبة 100% وهي برامج الهندسة (الكهربية – الميكانيكية – المدنية – المعمارية – الكيمائية – النووية – البحرية).







وقدم الأستاذ الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الشكر والتقدير لفريق العمل بالكلية الذى قام بتجهيز وإعداد ملف الكلية للحصول على الاعتماد المؤسسى، مؤكدًا أن الكلية الفنية العسكرية تعتبر مثالًا يحتذى به لباقى الكليات ليس فقط فى إعداد ملف الكلية للحصول على الاعتماد المؤسسي ولكن أيضًا فى التطبيق العملى لكافة معايير جودة التعليم المحددة من الهيئة، كما قام بتسليم شهادات الجودة للاعتماد البرامجى لجميع برامج الكلية أثناء فعاليات اليوم العلمى للكلية الفنية العسكرية لعام 2023 بحضور مساعد وزير الدفاع للتدريب والبحوث العسكرية.