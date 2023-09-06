النفط يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي

سجلت أسعارالنفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 89.89 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.54 دولار للبرميل.

صادرات النفط:

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستمدد تخفيضات صادرات النفط، البالغة 300 ألف برميل في اليوم، حتى نهاية العام الحالي.

قال نوفاك وفقًا لما أوردته قناة روسيا اليوم: “إن حجم التخفيض الطوعي لإنتاج الذهب الأسود في روسيا سيتم النظر فيه بشكل شهري وتقديره بناء على الوضع في السوق العالمية”.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق أن بلاده اتفقت مع الشركاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على معايير لمواصلة خفض الصادرات.

تعهدت روسيا بكبح صادراتها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا في أغسطس، ثم أعلنت تقليص القيود إلى 300 ألف برميل يوميًّا في سبتمبر.

أعلنت وزارة الطاقة السعودية أنها ستواصل خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا "لمدة 3 أشهر إضافية"، حتى نهاية 2023.

بدورها، أعلنت روسيا الاستمرار في خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًّا حتى نهاية عام 2023، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

قال نيل ويلسون، المحلل لدى شركة فينالتو، "لقد تم الإعلان عن الأمر في الأسبوع الماضي، لكن النفط الخام يخضع لمضاربات كثيفة بعد الإعلان" رسميًا عن ذلك.

في الأسبوع الماضي، أكد نوفاك أن روسيا توصلت لاتفاق مع أوبك+ بشأن خفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية، وسيتم الإعلان عن معايير جديدة الأسبوع المقبل.

قال نيل ويلسون: "إن إعلان السعودية يثبت أن السعوديين في الوقت الحالي مرتاحون تمامًا لهذه التخفيضات الطوعية في الإنتاج ويريدون أن يعرف السوق ذلك".

وأعلنت السعودية خفض إنتاجها الطوعي في يونيو على هامش اجتماع أوبك+، على أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو، قبل أن يتم تجديده مرات عدة.