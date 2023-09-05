ارتفاع أسعار النفط اليوم.. وبرنت يسجل 88.90 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، مع تلاشي الدعم من الإجراءات التي اتخذتها الصين لدعم اقتصادها، وهو ما جاء في مواجهة أثر التوقعات بتمديد خفض الإمدادات من جانب عضوين رئيسيين في أوبك+ وهما السعودية وروسيا.

من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية تخفيضات النفط الطوعية في أكتوبر، وقال نائب رئيس وزراء روسيا إن البلاد ستكشف عن اتفاق جديد لخفض الإمدادات في إطار أوبك+ هذا الأسبوع.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت أن زيادة الصادرات من إيران ونيجيريا يقابلها انخفاض في إنتاج السعودية"، مضيفة أن الأنباء الواردة من روسيا ساعدت أيضا في تهدئة المخاوف من زيادة الإمدادات من أماكن أخرى.

تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 19 سنتا بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 88.90 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 85.88 دولار بحلول الساعة 0305 بتوقيت غرينتش.

وتأخذ الأسواق في الاعتبار بشكل عام الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخرا لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر، مما جاء في مواجهة الدعم القادم من التخفيضات المتوقعة في إمدادات النفط.

وفي اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، انخفض إنفاق الأسر في يوليو خمسة بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو انخفاض فاق التوقعات التي كانت 2.5 بالمئة واستمرار في التراجع للشهر الخامس على التوالي.

منظمة التعاون الاقتصادي

وأشار التقرير إلى ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023 بشكل نسبي بلغ 30 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 ليصل إلى نحو 45.5 مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع بنحو 130 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وذكر التقرير ،أنه من ضمن مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع طلب دول الأمريكيتين خلال الربع الثاني من عام 2023 بمقدار 560 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى حوالي 25.1 مليون برميل يوميا ويعزى ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 400 ألف بي، وزيادة إجمالي الطلب في كندا والمكسيك بنحو 160 ألف برميل يوميا.