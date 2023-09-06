محور جديد يربط بين شمال قنا وجنوب شرق سوهاج

عقد حسام حمودة السكرتير العام، اليوم الأربعاء، بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا تنسيقيا لبحث الموقف التنفيذى الخاص بمحور ( أبوتشت - دار السلام )، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلى مجلس الوزراء، و القيادات التنفيذية المعنية بمحافظتىّ قنا وسوهاج.

حيث تم عرض فيلم تسجيلي تضمن مكونات المشروع، والمراحل الإنشائية للمحور، ويربط المحور بين شمال محافظة قنا وجنوب شرق محافظة سوهاج.

ووجه السكرتير العام بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات إزالة التعارضات الواقعة على مسار المحور، حتى يتسنى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحور طبقًا للجدول الزمنى المحدد لها.

وأضاف حمودة أن إنشاء محور ( أبوتشت – دار السلام )، يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتقليل المسافات البينية للمحاور العرضية المقامة على نهر النيل إلى 25 كم كحد أقصى، وهو ما يسهم في ربط جانبي النيل لتسهيل تنقل المواطنين وفتح مجتمعات عمرانية جديدة بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية المستدامة بكل صورها.

وأهم المعلومات عن المحور الجديد

جدير بالذكر أن محور ( أبوتشت – دار السلام ) يبلغ طوله ٢٨ كم، حيث تقع مساحة ١٥.٥ كيلو متر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، و١٢.٥ كم بمركز دار السلام التابع لمحافظة سوهاج، ويشمل المحور ( ٣ حارات مرورية لكل اتجاه بإجمالى عرض ٢٧.٨ م).

يربط المحور بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ، ويحتوي على ٣٠ عملا صناعيا وهم:( كوبري النيل بطول ١.٣ كيلو متر- ١٥ كوبري علوي- ٨ برابخ- ٦ أنفاق).