موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني بتنسيق المرحلة الثالثة 2023

بعد إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023، يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد، حيث زادت معدلات البحث بعد غلق تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة مؤقتًا.

موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في الثانوية العامة

كشفت وزارة التعليم العالي عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، أنه سيتم إعادة فتح التسجيل لاحقًا بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

ومن المرتقب أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني، وموعد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة؛ ليعاود موقع التنسيق فتح باب استقبال الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني، وذلك بعدما أغلق الموقع تسجيل الرغبات مؤقتا في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لحين ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 والتي اعتمدت أول أمس الإثنين.

تنسيق المرحلة الثالثة

تجدر الإشارة إلى أنه أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق لتسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة بالنسبة للطلاب الناجحين في الدور الأول بامتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس وحتى يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.

وزارة التعليم العالي كانت حددت درجات الحد الأدنى للمرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي، حيث بلغ 205 درجة بنسبة 50%، والبالغ عدد طلابها نحو 83863 طالبًا وطالبة، بينما بلغ الحد الأدنى للمرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي نحو 205 درجة بنسبة 50%، والبالغ عدد طلابها 50983 طالبًا وطالبة، بينما بلغ العدد الإجمالي لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة نحو 134846 طالبًا وطالبة على مستوى شعبة علمي رياضة وعلمي علوم والشعبة الأدبية.