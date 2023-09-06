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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. آخر موعد للتسجيل

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. يكثف الطلاب البحث عن آخر موعد لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يأتي ذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء التسجيل والذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023| الحدود الدنيا للتقديم في الجامعات

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تنسيق الأزهر 2023.. رابط خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وأتاحت وزارة التعليم والتعليم الفنى، رابط التسجيل للطلاب الراغبين في تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ويكون ذلك من خلال التالي: 

رابط التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

في البداية الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا 

يجب تحديد المؤهل الدراسي

 يجب تحديد سنوات الدراسة 3 سنوات أم 5 سنوات

إدخال رقم الجلوس والرقم السري

التأكد من البيانات الخاصة بالطالب

تسجيل رغبات الطلاب فى تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أخيرًا النقر على أيقونة حفظ عقب تسجيل الرغبات

وزارة التعليم العالي 

جدير بالذكر فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اعتبارًا من الاثنين الماضي 4 سبتمبر 2023.

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