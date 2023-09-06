أصبح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وأدبي، محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصًا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%.

ويبحث طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 فى الوقت الراهن وعن الأماكن الشاغرة فى الكليات، وعن موعد فتح باب تنسيق المرحله الثالثة مرة أخرى أمام الطلاب.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق https://tansik.digital.gov.eg/application/

اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة سواء الدور الأول أو الثاني الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعدما ينتهي طلاب الدور الثاني من تسجيل رغباتهم، والإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من وزراة التعليم العالي، وذلك من خلال الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/