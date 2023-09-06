انخفاض أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في السوق المحلي

أسعار الأعلاف.. واصلت أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية المحلية ولدى التاجرانخفاضها، حيث هبطت الأسعار للمرة الثانية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بمقدار 200 جنيه للطن، بسبب استمرار زيادة المعروض من مستلزمات الإنتاج كالذرة والصويا، فضلًا عن تراجع سعر الذرة الصفراء في الأسواق، عقب الإفراجات الجمركية الأخيرة، وكذلك طرح هيئة السلع التموينية الذرة في البورصة السلعية، مما دفع سعر طن العلف نحو سلسلة الهبوط المستمر.

وتباينت أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ استقرت أسعار (الجلوتين المحلي - الجلوتوفيد المحلي ) بينما تراجعت أسعار (دي دي جي إس - كسب العباد 36%)، بمقدار يتراوح من 1100 : 5700 جنيه في الطن.

ومن ناحيتها تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف بمختلف أنواعها خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسوالق المصرية المحلية ولدى تجار الجملة، وجاءت أسعارها على النحو الاتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الاربعاء

الاعلاف

الجلوتين المحلي

لم تتغير مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ استقر عند 47,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

حافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 18.000 جنيه للطن.

أسعار إضافات الأعلاف

الدي دي جي

تراجع سعر طن الدي دي جي اليوم، بمقدار 5700 جنيه بالطن، ليسجل عند 18,300 جنيه، بدلاً من 24,000 جنيه.

كسب العباد 36%

وانخفضت أسعار كسب العباد، ليسجل سعر الطن 15,200 جنيه، مقارنة بسعره أمس، 16,300 جنيه، أي بمقدار تراجع 1100 جنيه بالطن.

سعر طن العلف

وهبطت أسعار الأعلاف، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 20.500 جنيه للطن، بانخفاض قدره 200 جنيه عن سعره أمس.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» تراجعًا بنحو 200 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 20.400 جنيه، كما بلغ سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» 20.300 جنيه، منخفضًا بمقدار 200 جنيه عن سعره أمس.

وسجل سعر طن علف «بادي نامي 21%» نحو 20.100 جنيه، منخفضًا بمقدار 200 جنيه للطن، مقارنة بـ20.300 جنيه للطن أمس.