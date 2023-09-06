عميد تجارة سابق: "التعامل مع الزيادة السكانية يتطلب استراتيجية متكاملة" (فيديو)

قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة في جامعة بني سويف سابقًا، إنّه يتم مناقشة قضية الزيادة السكانية منذ مطلع ستينات القرن الماضي، ولكن التعامل معها خلال المراحل الماضية لم تكن بالقدر الذي أدى إلى تحقيق المستهدف.

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الموروثات الثقافية:

أضاف “السعيد” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "هذا يرجع إلى الكثير من الأسباب منها الموروثات الثقافية وشكل طبقات المجتمع ومدى تقبلها للتعامل مع هذه القضية، ومدى فاعلية البرامج وتتابعها، وهل كان هناك استراتيجية متكاملة ومتنامية للتعامل مع هذه القضية أم لا؟؟"

الزيادة السكانية:

تابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح بالأمس، أن بعض التجارب كانت ناجحة لدول كانت تعاني من المشكلة ذاتها وبدأت في التعامل مع هذا الملف بعد مصر مثل تركيا وإيران والصين، إذْ استطاعوا تحقيق معدلات جيدة من الاستقرار والزيادة السكانية المقبولة التي تكون أقل من معدل النمو الاقتصادي.