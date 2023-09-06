تفاصيل إنهاء حياة سيدة لزوجها بمبيد حشري في المنوفية

عاقبت محكمة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار عزت أحمد العكلي، المتهمة “سماح. ف” في القضية رقم 13685 لسنة 2019 مركز شبين الكوم حضور وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا لاتهامها بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام مبيد حشري.

سيدة تقتل زوجها بمبيد حشري:

وجهت النيابة العامة للمتهمة بحسب ما جاء بأوراق القضية أنها قتلت زوجها المجني عليه المدعو "عنتر"، إذْ أعدت لهذا الغرض جوهرًا سامًّا - مبيد حشري مادة الفبرونيل مما يتسبب وفي الموت آجلًا.

أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها دست بعضًا منه بالطعام الذى أعدته للمجنى عليه وقدمته له وما أن تناوله الأخير فحدثت إصابته التي أودت بحياته قاصدة إزهاق روحه محدثه به الأعراض الإصابية الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

تضمنت الاتهامات الموجه للمتهمة أنها طلبت من المجنى عليها طلاقها للزواج من شخص آخر وعندما رفض الطلاق عزمت على التخلص منه، بوضع السم له حتى يخلو لها الطريق للزواج من عاشقها وقامت بشراء المادة السامة ووضعتها له عصير أعدته له فتناوله.

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالله، عطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خير طعن المتهمة على الحكم يوم22 نوفمبر.

النقض ترفض طعن متهم بالاتجار في المخدرات:

وفي واقعة أخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "أحمد. ص" بالاتجار في المواد المخدرة وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 4 سنوات.

وأصدرت محكمة جنايات طنطا، حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات في التهم المنسوبة إليه.

وجهت النيابة العامة للمتهم بحسب ما جاء في أوراق القضة أنه أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر وسلاح ناري.

وعليه حكمت المحكمة حضوريًّا بمعاقبة المتهم "أمير. ط" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ألف جنيه عن التهمة الثانية والثالثة للارتباط وبمصادرة المادة المخدرة والسلاح النارى المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

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