أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في سوق العبور للجملة

أسعار الخضروات.. استقرت خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور للجملة، وسجل سعر الباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات للكيلو "شوال-كرتونة-قفص"، وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 18 إلى 24 جنيهًا للكيلو (شوال - تكنة بلاستيك).

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء في سوق العبور للجملة، وتقدم الوفد هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية للوقوف على آخر مستجدات القيمة السعرية لمختلف السلع لا سيما أسعار الخضروات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي: وتواصلًا مع البحث المتزايد من قبل الكثير من الناس عن أسعار الخضروات اليوم بشكل مستمر، نستعرض لكم التفاصيل وفق أحدث تحركات الأسعار داخل الأسواق، نظرًا لكونها من المنتجات الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها لدى الجميع، والتي جاءت على النحو الآتي:

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء

الخضار

سعر البطاطس بين 9 : 11 جنيهًا للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 14 : 18 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 7 : 11 جنيهًا (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 9 : 15 جنيهًا (شوال).

سعر الفاصوليا من 18 : 24 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 2 : 4.5 جنيه للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 7 : 10 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7 : 15 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 14 : 32 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 3 : 5 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 7 : 11 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 29 : 33 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

سعر القلقاس بين 5 : 9 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا بين 4 : 6.5 جنيه للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 24 : 30 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 3 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار القثاء 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار زيتون تفاحي من 20 : 26 جنيهًا (قفص-شوال-تكنا بلاستيك).

أسعار بيكول ومنزيل من 18 : 22 جنيهًا

أسعار زيتون عزيزي لكويد من 20 : 26 جنيهًا

أسعار دولسي وعاص من 18 : 22 جنيهًا

أسعار عجيزي وشملالي من 18 : 22 جنيهًا

سعر خس الكابوتشي 3 : 5 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 10 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 5 جنيهات (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 110 : 140 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 110 : 140 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 110 : 140 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 110 : 140 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).