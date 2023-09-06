مسابقة بحثية عن المولد النبوي الشريف بمركز شباب الشيخ شبل بالمراغة

نفذ مركز شباب الشيخ شبل التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج مسابقة بحثية عن المولد النبوي الشريف وفضائله وذلك بمقر المركز بناء على توجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وتنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر أغسطس ٢٠٢٣ ﴿ طلائع ﴾.





ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي أن هذه النوعية من المسابقات التي تقدمها مراكز الشباب تهدف إلى زيادة الوعي لدى الطلائع المشاركين وقياس معرفة المكتسبات المعلوماتية من الناحية الدينية وتقويم المعلومات المغلوطة لديهم ونشر مدى سماحة الدين الإسلامي والسيرة النبوية العطرة والعفو عند المقدرة.





وقدم المشاركون من خلال المسابقة البحثية التي أجريت عليهم مجموعة من الأبحاث تم تقييمها من خلال محمد عبد العال الحاوي معلم لدي التربية والتعليم وتقديم الجوائز لأفضل الأبحاث المقدمة.





وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أهمية الاحتفال بالمناسبات الدينية والحرص دائما على إحياء الاحتفالات المختلفة بمراكز الشباب وخاصة الاحتفاء باليوم الذى ولد فيه رسول الهدى ومعلم البشرية الاول سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.