استولى على 3 ملايين جنيه.. مستريح الأدوية في قبضة الشرطة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على مالك شركة بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من مالك شركة للاستثمار والخدمات الطبية مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.

تحريات الأجهزة الأمنية، كشفت قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ (3,750,000 مليون جنيه) مـن المبلغين، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.