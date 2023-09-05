الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجارة آثمة.. القبض على تاجرالأسلحة البيضاء والطبنجات بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة والإتجار بها .

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 فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة المعادى ، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" وبمناقشته إعترف بقيامه بالإتجار فى الأسلحة البيضاء وطبنجات ضغط الهواء ،كما تم بإرشاده ضبط ( عدد 24 سلاح أبيض "مطواة" أحجام مختلفة - طبنجة ضغط غاز وكبسولات الغاز والطلقات الخاصة بها -  طبنجة ضغط هواء)داخل مسكنه.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر مواقع التواصل الإجتماعى . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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