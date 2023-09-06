يتساءل الكثير من المواطنين عن المستندات المطلوبة وإجراءات إصدار رخصة محل، وفقًا لقانون المحال العامة، والذي تضمن عددًا من الضوابط بشأن إجراءات التراخيص، بداية من تقديم الطلب واستيفاء الشروط والرد من قبل اللجنة المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات الخاصة للحصول على ترخيص محل تجاري، بهدف ضبط المنظومة وتقنين أوضاع المحال.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص محل تجاري

- عقد ملكية أو إيجار الشقة لرئيس الاتحاد وأمين الصندوق مع صورة الرقم القومي.

- صورة التوكيل الرسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة نفسه.

- صورة من عقد الملكية أو صورة من عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمن الآتي: “مثبت التاريخ، يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة، توضيح نوع النشاط المطلوب ترخيصه”.

- صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار

- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

- مستخرج رسمي من السجل التجاري.

-رسم توضيحي كروكي على أن يكون موضحًا به موقع المحل ويشمل اسم الحي أو الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار الواقع به المحل.

- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

- الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة.

- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.