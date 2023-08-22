إجراء القرعة العلنية للمرحلة الثانية لتأجير 35 محل تجاري بسوق ناصر في سوهاج

أقامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج،ـ فعاليات مراسم إجراء القرعة العلنية لتأجير 35 محل تجاري بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة ثانية والمخصصة لأنشطة " ملابس جاهزة، وستائر ومفروشات بعدد 10 محلات، وبقالة وعطارة وعلافة بعدد 10 محلات، وأدوات منزلية ومنظفات بعدد 10 محلات، وحرفيين بعدد 5 محلات "، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

حضر مراسم إجراء القرعة كل من " اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط